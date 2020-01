Ravenna. Manifesti elettorali del centrosinistra vandalizzati. ER Coraggiosa e +Europa: “Inaccettabile”

Alcuni manifesti elettorali di Emilia-Romagna Coraggiosa e di altri partiti del centrosinistra sparsi per la provincia di Ravenna sono stati vandalizzati e imbrattati, come mostrano le foto.

“Questo è un gesto provocatorio che non ci stupisce – affermano da Emilia Romagna Coraggiosa -, considerato il clima intimidatorio e privo di contenuti che in alcune zone della Regione ha assunto questa campagna elettorale. Vogliamo esprimere solidarietà alle altre forze politiche colpite, rassicurando tutti i cittadini che andremo avanti, come e più di prima, per fare conoscere le nostre proposte per il futuro e i nostri candidati a sostegno della rielezione di Stefano Bonaccini”.

Come si può vedere dalla foto, riferita ad alcuni manifesti affissi a Lido Adriano, stessa sorte è toccata anche ai manifesti di +Europa.

“Se questo è il cambiamento che vogliono per l’Emilia Romagna possiamo certo farne a meno – afferma Nevio Salimbeni, coordinatore lista +Europa/Psi/Pri -. In questi giorni si assiste ad un progressivo aumento dell’aggressività leghista: sui social, sui manifesti e sui volantini di +Europa in particolare. È la dimostrazione che i nostri temi spaventano sovranisti ed estremisti locali. Non non ci sentiamo invece nè spaventati, nè frenati, vogliamo che questa regione resti un luogo di tolleranza e libera discussione. +Europa ovviamente continuerà in questi giorni la sua campagna elettorale sui contenuti e i temi, a sostegno di Stefano Bonaccini, per l’Emilia-Romagna e ribadisce ancora una volta che l’Emilia-Romagna non si lega!”.

In centro storico a Ravenna, anche alcuni manifesti di candidata Manuela Rontini del PD nei giorni scorsi sono apparsi scarabocchiati e vandalizzati da qualcuno a cui la candidata e il PD non doveva andare proprio a genio.

Ai commenti degli esponenti dei partiti contro cui si è scagliata la bomboletta di spray, si è aggiunto anche quello del candidato leghista Andrea Liverani che ha affermato: “Esprimo solidarietà nei confronti degli altri partiti e dei loro candidati. Sono stato anch’io vittima, nelle scorse settimane di campagna elettorale, di teppisti (e anche di ladri), ma questi non appartengono ai partiti e rimangono delinquenti e teppisti. Ci battiamo per la sicurezza in ogni ambito e questi gesti sono lontani anni luce dai pensieri della Lega e dei suoi sostenitori”.