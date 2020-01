Boato nella notte: malviventi fanno saltare il bancomat della filiale della Cassa a Matellica

Un boato è risuonato questa notte nella frazione ravennate di Matellica, quando una banda di malviventi ha fatto saltare il bancomat della filiale della Cassa di Ravenna SpA in Piazza Matellica.

Come ci riferiscono dalla filiale, i malviventi dopo aver sottratto il denaro sono fuggiti a bordo di una Giulietta bianca: sono poi prontamente intervenuti i Carabinieri, ma dei ladri non c’era già più traccia. Al momento il bottino non è ancora stato quantificato, ma pare ingente. Le indagini sono in corso.