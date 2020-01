Faenza: espulso 33enne colpevole di rapina e reati violenti. Non potrà rientrare in Italia per i prossimi 5 anni

La Polizia di Stato ha espulso dal territorio nazionale il cittadino straniero S.B.L., 33enne brasiliano. A dicembre del 2019 gli investigatori del Commissariato di Polizia di Stato di Faenza lo avevano denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna, in concorso con altra persona, per i reati di rapina, lesioni e violenza privata, commessa la sera del 19 dicembre scorso, ai danni di un connazionale domiciliato nel faentino.

Quella sera, la vittima, una persona dedita alla prostituzione, dopo aver fissato un incontro, aveva denunciato di aver subito una rapina all’interno della propria abitazione. Gli esecutori della rapina, sarebbero state due persone, una di origine brasiliana e l’altra italiana, che oltre ad averlo colpito ripetutamente gli avevano strappavato un orecchino e prima di uscire gli avevano rubato 100 euro, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

In seguito alle indagini svolte, i poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Faenza sono riusciti ad identificare gli autori del reato risultati essere il 33enne brasiliano S.B.L. e IL 25enne R.C. residente nell’imolese.

Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di via San Silvestro, in collaborazione con quelli del Commissariato di di Imola, -su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna che ha coordinato le indagini- ha dato esecuzione, a carico dei due indagati, al decreto di perquisizione locale in esito al quale sono stati acquisiti ulteriori elementi probatori.

Essendo lo straniero irregolare sul territorio nazionale, in seguito a nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, gli è stato notificato un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna che è stato immediatamente eseguito.

S.B.L., è stato quindi condotto alla frontiera aerea di Roma- Fiumicino e imbarcato su volo diretto a San Paolo del Brasile; non potrà fare rientro in Italia per i prossimi cinque anni.