Scoperto traffico illecito tra Faenza e Forlì: nascondevano la droga nell’officina

La Polizia di Forlì e di Ravenna ha arrestato due cittadini italiani ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Faenza, oltre a denunciare in stato di libertà, per lo stesso reato, due cittadini albanesi. In particolare gli agenti della Squadra Mobile di Forlì e Ravenna, avuta notizia della presenza di due persone dedite a rifornire da Faenza, sistematicamente il territorio forlivese, dopo numerosi servizi di osservazione, hanno monitorato un incontro finalizzato allo scambio della sostanza dietro compenso in danaro.

L’immediato intervento ha consentito di bloccare l’acquirente L.N., 25enne, nella cui abitazione gli agenti hanno recuperato, occultati in camera da letto all’interno di un borsone, circa 700 gr di marijuana ed un bilancino di precisione.

Ritenendo poi che all’interno dell’officina del ‘venditore’ C.M., 46enne, potesse esserci dell’altra sostanza stupefacente, questa è stata sottoposta a perquisizione domiciliare: dentro, nascosti tra pneumatici e soppalchi, sono stati trovati 1,100 kg di marijuana, 140 gr di hashish e cocaina oltre a bilance di precisione. All’operazione ha partecipato il personale del Commissariato di Faenza, oltre che le unità cinofile della G.D.F. di Ravenna. A carico degli indagati in stato di libertà, sono state sequestrate somme di denaro anche di valuta estera (1300 euro in contanti, 300 dollari americani e 500 sterline). L’attività di polizia, incardinata presso la Procura della Repubblica di Forlì, aveva permesso già nei mesi precedenti di arrestare altri due cittadini sempre per il medesimo reato, sequestrando altri 22 grammi di cocaina, 385 di marijuana e 130 di hashish oltre che diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. All’esito della direttissima svoltasi il 16 gennaio, a carico di C.M. è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari mentre a carico di L.N. la misura dell’obbligo di firma e di dimora.