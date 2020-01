Escalation di furti nelle aziende agricole del ravennate. Coldiretti chiede incontro urgente al Prefetto

“La preoccupante escalation di furti registrata negli ultimi mesi nelle aree rurali, da Faenza a Ravenna passando per la Bassa Romagna, ha generato un diffuso stato di allarme tra i residenti delle campagne, in particolare tra gli agricoltori che vedono le loro aziende agricole costantemente nel mirino di predoni di macchinari, attrezzature e prodotti agricoli”. A dichiararlo è Coldiretti Ravenna, che ha chiesto un incontro urgente col Prefetto per parlare delle criticità e di come affrontarle.

“L’ultimo episodio in ordine di tempo – denuncia Coldiretti -, avvenuto nel territorio del Comune di Russi con un danno di oltre 100mila euro in mezzi e strumenti agricoli è sintomatico di una situazione ormai difficilmente tollerabile, una situazione che, oltre ad indebolire il settore, aumenta l’insicurezza nella vita e nel lavoro”.

Nell’incontro, Coldiretti vorrebbe meglio illustrare lo stato delle cose e valutare la necessità di convocare il Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza pubblica al fine di potenziare l’attività di presidio e controllo del territorio. “A nostro avviso, infatti – conclude il Presidente provinciale Nicola Dalmonte – occorre garantire in tempi rapidi maggiore tutela a chi quotidianamente investe tempo, denaro e sudore per ‘fare impresa’ e assicurare così un futuro alla propria famiglia e alla nostra economia”.