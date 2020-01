Manifestazione delle Sardine a Bologna: anche Greta e la sua famiglia sul palco per i diritti delle persone trans

Greta, la ragazzina trans di Ravenna, assieme al fratello Marco e ai suoi genitori, Cinzia Messina e Luigi Berardi, saranno oggi sul palco delle Sardine a Bologna per lanciare la raccolta firme in favore di una nuova legge sulla vita delle persone transgender, progetto al quale stanno lavorando da alcuni mesi, assieme alle associazioni LGBT+ che li sostengono.

Il loro intervento è atteso per le 19.30 e condivideranno il palco con altri due ospiti, un ragazzo ipovedente e una ragazza originaria del Mali ma romana di adozione: ognuno leggerà l’intervento dell’altro, proprio a simboleggiare il fatto che le battaglie portate avanti da questi testimonial sono trasversali e condivise.

“Nello scrivere il contributo sulla nostra storia – spiega Luigi Berardi, padre di Greta – ho cercato di partire dal concetto della disinformazione diffusa sul tema dell’identità di genere, disinformazione con la quale noi stessi ci siamo scontrati. Ci tengo a sottolineare che la battaglia che portiamo avanti non è della comunità LGBT+ contro la società: il nostro obiettivo è di coinvolgere le persone sensibili e di buona volontà, è una battaglia per i diritti di tutte quelle persone che ne hanno meno o non ne hanno”.

Nei prossimi giorni verrà lanciata la campagna di raccolta firme sul web, ancora non ci sono i dettagli, ma seguiranno informazioni precise su dove firmare.