Alcuni cittadini di San Pietro in Vincoli, evidentemente non i sostenitori della Lega, hanno pensato di preparare l’accoglienza per la visita che nel tardo pomeriggio di oggi Matteo Salvini dedicherà al paese del forese ravennate.

Il leader leghista è atteso in piazzetta delle Erbe attorno alle 18, dopo aver incontrato i suoi sostenitori a Cervia nel pomeriggio. Ma in paese sono già comparse tante sardine e cuori di carta che riportano i valori sostenuti dagli organizzatori di questo saluto: Rispetto, Libertà, Pace, Accoglienza, Uguaglianza e così via.