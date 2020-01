Secondo le previsioni meteo di Arpae Emilia Romagna oggi, lunedì 20 gennaio, è previsto un inizio di settimana con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate sulle aree di pianura centro-occidentali; irregolarmente nuvoloso sul resto del territorio con addensamenti più consistenti sui rilievi, in particolare quelli orientali, dove non si esclude qualche debole precipitazione nella prima parte della giornata, nevosa oltre gli 800 m circa.

Temperature massime in lieve diminuzione, intorno a 8-9 gradi sull’Emilia, 9-11 gradi sulla Romagna. Venti nord-orientali; deboli sulla pianura, moderati con locali rinforzi su mare, costa e rilievi. Mare mosso, localmente molto mosso al largo.