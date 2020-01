Ravenna. A San Giovanni Evangelista la messa per San Sebastiano, patrono delle Polizia Locali

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, è stata celebrata questa mattina, lunedì 20 gennaio, una messa dall’arcivescovo della diocesi di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni.

Nella basilica di San Giovanni Evangelista, in piazza Anita Garibaldi, a Ravenna erano presenti tutti i Comandi della provincia.

La celebrazione della messa per il patrono della Polizia locale, rappresenta da anni un momento di incontro e aggregazione tra appartenenti alla Polizia locale, quotidianamente impegnati sul territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini, in collaborazione con le altre Forze dell’ordine.