Tante persone ai funerali di Lorenzo Forte, 17enne deceduto in un incidente stradale a Milano Marittima

Tanta gente ha voluto dare il suo ultimo saluto, questo pomeriggio, martedì 21 gennaio, a Lorenzo Forte, il 17enne deceduto martedì scorso in seguito ad un drammatico incidente lungo viale Nullo Baldini a Milano Marittima.

Il corteo funebre partito dalla Camera mortuaria di Cervia, è giunto alla chiesa di Savio di Ravenna, dove è stata celebrata la funzione funebre. Pochi giorni fa, la famiglia aveva comunicato di voler destinare le donazioni raccolte in memoria di Lorenzo alla messa in sicurezza del tratto di viale Nullo Baldini (Ex via Dux) privo di guardrail “per scongiurare un’altra tragedia come quella che ha colpito la nostra famiglia”.

“Se ci fosse stato il guardrail, mio fratello non sarebbe morto – aveva dichiarato Igor, fratello maggiore di Lorenzo -. Si sarebbe ferito, forse gravemente, ma la sua auto non sarebbe precipitata nel canale”.

Le donazioni saranno raccolte tramite il C/c bancario: BPERBANCA IT47E0538713107000003175110 causale: IN MEMORIA DI FORTE LORENZO e presso la Camera mortuaria Cervia, in una cassetta per raccogliere le offerte.