A Musa di Cervia arriva una app per giocare alla caccia al tesoro e scoprire i segreti dei salinari

A MUSA è disponibile per i piccoli ospiti un percorso divertente e coinvolgente che si può seguire con il supporto del proprio cellulare. I bambini potranno accedere al percorso didattico all’interno del museo e rispondere a una serie di domande multiple. A fine percorso, oltre ad avere imparato qualcosa della storia della città e del nostro sale, a seconda del punteggio totalizzato, i ragazzi riceveranno anche un piccolo dono.

Il percorso è semplice. Basta scaricare la app gratuita e seguire le istruzioni indicate sul tabellone all’interno del museo.

Si tratta di una sorta di caccia al tesoro che include un percorso didattico a misura di bambino al quale anche i più piccoli possono partecipare, magari con il supporto dei genitori. Studiato per creare l’interesse dei bambini e guidarli nella visita museale, porta i piccoli ospiti anche ad interagire con i salinari in quanto il gioco stesso consiglia di farsi aiutare per rispondere all’ultima domanda e ricevere il premio. Il gioco è in tre lingue: italiano, tedesco e inglese.

MUSA è aperto dalle 14,30 alle 19.00 il sabato, domenica e festivi.

Il “Gioco del sale di Cervia” è stato realizzato grazie al GAL DELTA 2000 nell’ambito del progetto INNOCULTOUR – Innovazione e promozione del patrimonio culturale dell’Adriatico come driver per lo sviluppo turistico con il sostegno del programma Interreg CBC Italy-Croatia INTERREG V A 2014 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.