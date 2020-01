Secondo il meteo disponibile sul sito arpae.it Emilia Romagna per oggi, mercoledì 22 gennaio, è previsto cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte al mattino, in attenuazione nel corso della giornata.

Temperature massime in lieve aumento, attorno a 8/9 gradi. Venti deboli occidentali. Mare quasi calmo o poco mosso.