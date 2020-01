Il 98° Ballo dei fiori rinnova l’amicizia tra Vienna e Cervia

Cervia anche quest’anno ha riscosso un grande successo ed è stata l’ospite d’onore in occasione del tradizionale e prestigioso “98° Blumenball”, Ballo dei Fiori di Vienna svoltosi il 17 gennaio scorso con un allestimento di oltre 100.000 fiori e con 3600 partecipanti.

Presenti per l’amministrazione comunale l’assessore Michela Brunelli e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci. Il Servizio Parchi e Giardini di Vienna ha realizzato all’entrata dello storico Municipio sede del Ballo dei Fiori, un allestimento dedicato a Cervia con una particolare attenzione alle saline al mare e al rosa del Giro d’Italia che sarà a Cervia il 22 maggio prossimo. Il luogo è stato individuato appositamente come postazione per la foto ricordo della 98^ edizione del ballo.

Il comune di Vienna ha confermato che donerà alla città di Cervia la bicicletta rosa, realizzata in occasione del Ballo dei Fiori in onore di Cervia, per gli allestimenti del Giro d’Italia. Un omaggio della capitale austriaca come augurio per il buon esito dell’evento in segno di amicizia.

L’assessore Michela Brunelli e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci hanno dichiarato: “Ringraziamo la città di Vienna per l’invito e accoglienza che ci ha riservato e siamo molto onorate per come la nostra città sia tenuta in grande considerazione. E’ stato particolarmente emozionante nel vedere un’esplosione di fiori, colori, profumi che raccontano un’amicizia costruita tanti anni fa, grazie al prezioso lavoro di quanti ci hanno preceduto e un ringraziamento al nostro caro Riccardo Todoli. Siamo molto felici che le nostre collaborazioni continueranno anche per il 2020”.

Inoltre si è svolta la tradizionale lotteria che ha come premio più importante un “buono soggiorno a Cervia” offerto dagli operatori turistici.