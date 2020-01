Russi, scontro auto bici in via Roma: 13enne trasportato in elimedica a Cesena

Intorno alle ore 8 di questa mattina, mercoledì 22 gennaio, in via Roma a Russi, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia locale del luogo, un ragazzino di 13 anni si stava recando a scuola, quando è stato investito da un’auto, una Seat Ibiza. Il ragazzo è caduto a terra, riportando un trauma al naso, da cui ha iniziato a perdere sangue. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, che hanno provveduto a trasportare il ferito, sempre cosciente, all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità per svolgere tutti gli accertamenti clinici del caso.