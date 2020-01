Cervia. Incremento a doppia cifra di turisti negli ultimo tre mesi del 2019

Cervia chiude bene l’anno. Ottimi i dati turistici di questi ultimi tre mesi del 2019, una conclusione con i più a doppia cifra. I dati riportano a ottobre +14,49%, novembre con +20,56% e dicembre con +11,54% di presenze turistiche con notti trascorse a Cervia. Per quanto riguarda gli arrivi: +26,58% a ottobre, +15,80 a novembre e +6,01 a dicembre. Un risultato estremamente positivo che tende ad azzerare il calo di luglio dovuto al maltempo.

“Questo vuol dire che le politiche attivate finora per la destagionalizzazione sono state positive – ha dichiarato il sindaco Massimo Medri -. Un risultato ottenuto grazie agli eventi, alla collaborazione con la città, alle attività aperte anche fuori stagione, allo sforzo sia pubblico che privato, che hanno permesso di avere una località attiva anche nel mese di dicembre. Questo ci dice che stiamo percorrendo con la Regione Emilia-Romagna la strada giusta. Molte di queste presenza sono state possibili anche grazie all’attività del Palazzetto dello Sport, al Triathlon svoltosi ad ottobre, alle competizioni di fine novembre di Arti Marziali. Per quanto riguarda la provenienza dei turisti, abbiamo avuto un boom sul mercato del Regno Unito che ha registrato un + 14,35% di arrivi; mentre le regioni più affezionate alla nostra città e che hanno segnato un maggior numero di presenze e di arrivi sono state Puglia, Marche, Sicilia, Sardegna. Regioni splendide con mare meraviglioso, che però in vacanza preferiscono venire in Romagna in particolar modo a Cervia. Questo è un dato molto importante che riguarda la capacità di attrarre della nostra città”.