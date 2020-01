Faenza. Trova un portafogli e lo consegna alla Polizia Locale. Il proprietario: “sono stupito che vi sia ancora tutto il denaro”

“Io sono corretto. La mia religione mi impone di essere onesto fino in fondo. Ho appena trovato questo per strada”. Con queste parole un cittadino marocchino di 36 anni, da anni residente a Faenza, ha consegnato ieri, 22 gennaio, ad un agente della Polizia locale dell’Unione Romagna Faentina, in servizio in centro a Faenza, un portafoglio con all’interno 95 euro, carte di credito e documenti.

Il portafoglio è risultato essere stato smarrito da un faentino di 75 anni, che poi è stato convocato in comando per la restituzione. L’uomo è rimasto incredulo quando, controllando il portafogli si è accorto che vi era ancora, oltre ai documenti, anche l’intera somma di denaro che aveva già data per irrecuperabile.