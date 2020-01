Guardrail nuovi sui cavalcavia della A14 a Ravenna: via all’installazione

E’ previsto dalla prossima settimana l’avvio dei lavori relativi alla installazione di guardrail lungo via dei Granatieri ora via Brigata Cacciatori delle Alpi. Si tratta di interventi di adeguamento delle barriere di protezione laterale già esistenti dei cavalcavia sovrastanti l’Autostrada A14 – diramazione per Ravenna.Il costo dei lavori ammonta a 200 mila euro. Non sono previste modifiche alla circolazione.

L’intervento rientra tra quelli di adeguamento e installazione delle barriere di protezione previsti su tutti e cinque i cavalcavia sulla A14 presenti nel territorio comunale. Sono stati infatti già realizzati e conclusi analoghi interventi sulle vie Bartolotte, Galassa, Monaldina e Sant’Egidio.

I lavori sono stati autorizzati dalla Società Autostrade spa nell’ambito della convenzione con il Comune e saranno eseguiti nell’ambito del contratto di Global service manutentivo del patrimonio stradale. La durata contrattuale prevista è di 150 giorni.