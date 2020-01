La giornata di oggi, giovedì 23 gennaio, sarà caratterizzata da sole e temperature basse. Queste le previsioni del meteo Arpae Emilia Romagna. Al mattino in pianura sereno con gelate, sui rilievi sereno; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 0 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 9 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 17 (pianura) e 21 km/h (rilievi). Mare calmo.