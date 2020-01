Questura non autorizza incontro delle Sardine al Papeete di Milano Marittima. “È propaganda elettorale”

Non si farà più il flash mob delle Sardine al Papeete di Milano Marittima, fissato per questa sera, 25 gennaio. A darne conferma è proprio uno dei leader del movimento, Mattia Santori, in un video pubblicato su Facebook, dove spiega anche il motivo: la questura di Ravenna non ha rilasciato l’autorizzazione in quanto l’incontro è ritenuto “una manifestazione di propaganda elettorale, vietata alla vigilia del voto di domenica”.

Confermato invece il pranzo di fine campagna elettorale delle Sardine, oggi, 25 gennaio, alle ore 13, al ristorante Ca’ Rossi di Savio.