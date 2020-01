Faenza, don Alberto Luccaroni nuovo parrocco delle parrocchie di Pieve Corleto, Basiago, San Giovannino e S.Barnaba

Mons. Mario Toso ha nominato nuovo parroco delle parrocchie di Pieve Corleto, Basiago, San Giovannino e S.Barnaba il rev.do don Alberto Luccaroni, il quale mantiene l’incarico di parroco di Reda. Don Luccaroni sostituisce don Antonio Samorì, che resta amministratore parrocchiale di Ronco e presterà servizio come confessore e officiante nelle parrocchie dell’unità pastorale di Reda.

Don Alberto Luccaroni nasce a Faenza il 6 luglio 1976 e viene ordinato presbitero il 20 ottobre 2001. Alunno dell’Almo Collegio Capranica frequenta la Pontificia Università Lateranense conseguendo la licenza e il dottorato in diritto canonico. È insegnante presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Forlì. Dal maggio 2003 è vicario parrocchiale della parrocchia di S. Giovanni Battista in Fusignano. Dall’11 ottobre 2004 è vice assistente diocesano per l’Acr. Dal 2008 è Vicario parrocchiale a S. Maria Maddalena dove continua il suo servizio fino al 20 marzo 2016 quando è nominato parroco di Reda. È Consigliere spirituale dell’AMI, dal 2013 Assistente unitario di Azione cattolica e dal 2017 è segretario generale della Curia diocesana. La nomina è per 9 anni.