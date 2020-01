Un inizio settimana con il sole oggi, lunedì 27 gennaio, con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura ma con foschie e locali nebbie al mattino più probabili tra ferrarese e ravennate, secondo le previsioni meteo di arpae.it; addensamenti lungo la dorsale appenninica cui potranno essere associate precipitazioni sparse sulle aree di crinale nel corso della giornata. Dalle ore serali tendenza ad aumento della nuvolosità con intensificazione delle precipitazioni sull’appennino centro-occidentale. Quota neve attorno a 1300-1500 metri.

Temperature minime in diminuzione, comprese tra 1 e 3 gradi,; massime comprese tra 9 e 11 gradi. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi con rinforzi serali e deboli di direzione variabile sulle aree di pianura. Mare poco mosso in giornata con moto ondoso in aumento al largo dalle ore serali.