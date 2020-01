Ravenna, sorpreso ubriaco alla guida su viale Allende: denunciato 20enne

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà N.P. 20enne foggiano residente a Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica. Nella notte tra il 26 e 27 gennaio, una volante dell’ufficio prevenzione generale Soccorso Pubblico della Questura, in viale Allende, a Ravenna, ha proceduto al controllo del conducente di una Volkswagen Golf che procedeva con andatura incerta.

Il conducente e proprietario dell’auto, identificato per il 20enne N.P. che presentava il tipo stato dovuto all’assunzione di alcool è stato sottoposto ad accertamento, mediante etilometro, per l’individuazione del tasso di alcool presente nel sangue. N.P. è risultato positivo ad entrambe le prove, effettuate con quindici minuti di intervallo, che hanno restituito un risultato pari ad un tasso di 1,26 g/litro e di 1,17 g/litro.

N.P. è stato quindi condotto in Questura dove è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di guida in stato di ebrezza superiore a 0,8 g/litro e non superiore a 1,5 g/litro.