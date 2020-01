Le previsioni del meteo secondo arpae.it promettono per la giornata di mercoledì 29 gennaio, cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree di pianura, parzialmente nuvoloso sui rilievi con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio. Temperature massime in lieve aumento sull’Emilia ed in flessione sulla Romagna con valori compresi tra 9 e 11 gradi sulle aree di pianura e tra 7 e 9 gradi sui rilievi.

Venti dai quadranti occidentali deboli sulla pianura, moderati sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio. Mare poco mosso.