Incidente stradale a Osteria. Due feriti ricoverati al Bufalini

Incidente stradale a Osteria, in via Via Dismano a poca distanza dall’incrocio con Via Lunga, intorno alle 12.30 di quest’oggi mercoledì 29 gennaio.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due furgoni e un auto, a causa di un tamponamento che ha causato l’uscita dalla sede stradale di uno dei due forgoncini e della vettura.

Ferite due persone che viaggiavano sul furgone uscito di strada. Secondo le informazioni diffuse dal 118, un 35enne ha riportato ferite giudicate da codice tre, mentre meno grave sembra essere la situazione per il 61enne che viaggiava al suo fianco. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto sono giunte, un’ambulanza e l’elimedica, affiancate dai mezzi dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale. La strada è stata chiusa per agevolare i soccorsi e i rilievi del sinistro. Intorno alle 15 la polizia locale ha comunicato la riapertura di Via Dismano.