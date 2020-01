Ravenna, vandali in via dei Poggi: taverne distrutte e coltelli conficcati nelle gomme dell’auto

Da circa tre mesi episodi di vandalismo e di incursioni in casa, si sarebbero verificati nella zona di via dei Poggi e Canale Molinetto a Ravenna. Come riporta Il Resto del Carlino, in edicola oggi, 29 gennaio, ad oggi se ne contano una decina. Come il caso di una bottiglia di vetro rotta piantata in un vaso e di un coltello conficcato nella gomma di un’auto, parcheggiata sotto casa di un residente di via Poggi.

Per proseguire poi in una villetta della stessa via, dove qualcuno, si sarebbe introdotto nella tavernetta di proprietà, lasciandola sottosopra, dopo avervi bivaccato, mangiato e bevuto, lasciando scatolette di tonno aperte per terra. Fatto denunciato alle forze dell’ordine dal residente. In un’altra proprietà della zona, i ladri, entrati in casa, hanno causato ai proprietari danni da otto mila euro. I fatti si verificherebbero di solito nel weekend e i malviventi agirebbero sempre allo stesso modo, stando alle dichiarazioni dei residenti: aprono le auto per prendere il cric, che poi utilizzano per allargare le inferriate dei cancelli ed accedere alle abitazioni.