Spaccio tra studenti nelle scuole faentine: denunce e segnalazioni per vari minorenni

Nei giorni scorsi la polizia locale della Romagna Faentina – durante i controlli dell’operazione scuole sicure in prossimità degli edifici scolastici della città – ha denunciato in stato di libertà alla procura per i Minorenni di Bologna un ragazzo faentino sorpreso a cedere hascisc ad un altro studente, sempre minorenne, che è invece stato segnalato come assuntore di stupefacenti presso la Prefettura di Ravenna. Altri due minori sono stati segnalati perché trovati in possesso di stupefacenti per uso personale nei pressi di un altro istituto scolastico. I vigili hanno proceduto anche a denunciare a piede libero un 19 cittadino marocchino, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico nelle vicinanze della stazione ferroviaria manfreda, durante gli orari di arrivo dei treni più usati dagli studenti che vengono da fuori città.