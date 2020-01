Alcol a minore, chiusura temporanea dell’Hof di Porto Fuori: proprietari chiedono tavolo di confronto

Come dichiarano sulla propria pagina Facebook i titolari, alla discoteca Hof di Porto Fuori (ex Kojack) è stato notificato dalla polizia un provvedimento di chiusura temporanea. “I motivi principali della notifica ricevuta – spiegano – sono due: un ragazzo il quale ha ricevuto un pugno da un altro ragazzo all’interno del locale senza però nessun tipo di lesione; ed un nostro barista segnalato per aver dato da bere ad un 17enne senza documento”.

“Questo provvedimento di chiusura temporanea ci lascia molto perplessi ed amareggiati – dichiarano i titolari. – Dopo aver immediatamente avviato un ricorso al TAR speriamo in una rapida risposta per poter così riprendere il regolare svolgimento dei nostri eventi. Ci chiediamo se questi episodi, giustamente monitorati, debbano portare alla chiusura di un locale. Dovremmo chiudere un parco se avviene una rissa all’interno di esso? Per non parlare poi degli stadi e tutti i luoghi affollati. Dovremmo pagare un dipendente che controlla ogni altro dipendente che faccia bene il proprio lavoro? Noi informiamo e formiamo il nostro personale sul comportamento e le regole tassative da rispettare, ma se un barista fa uno sgarro allora deve essere il locale a risponderne?”

“Noi dal canto nostro abbiamo cambiato gestione, – concludono – abbiamo rinnovato il locale, aumentato la sicurezza, tenuto un costante dialogo con le rappresentanze del paese, riposizionato il nuovo brand del locale con serate di qualità ed un pubblico più maturo e consono. Tutto questo ha portato ad un notevole miglioramento nel paese, come possono confermare anche il comitato cittadino di Porto Fuori e i rappresentanti del consiglio territoriale. Di fronte a tutti questi sforzi il trattamento ricevuto ci ha demolito moralmente! Quello che vogliamo è un tavolo di confronto aperto per risolvere i problemi; non più iniziative drastiche che mettono un’impresa gestita da giovani in grave difficoltà”.

Raggiunti al telefono, i titolari ci confermano quanto detto, specificando che non criticano la giustezza della segnalazione in sé, quanto il fatto che, nonostante il loro impegno di serietà e ampia formazione del personale, per colpa di un singolo ne risenta tutto il locale.

Gli eventi in programma al locale sono comunque confermati, spiegano: in caso di riapertura si terranno nel locale, altrimenti saranno spostati in un’altra location.