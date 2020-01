Aveva 230 grammi di marijuana in casa: denunciato per spaccio 56enne lughese

Prosegue da parte della Polizia di Stato l’attività di prevenzione e repressione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri gli investigatori del Commissariato di P.S. di Lugo, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 56enne lughese L.L. alla ricerca di sostanze stupefacenti. All’azione ha preso parte anche un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Ravenna. L’uomo ha consegnato un involucro in cellophane con 115 grammi di marijuana detenuta secondo lui “per uso personale”. La sostanza è stata sequestrata. Gli agenti hanno comunque proseguito la perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare altri quattro contenitori con all’interno, complessivamente, altri 114 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L.L. è stato quindi condotto negli uffici del Commissariato di Lugo dove è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.