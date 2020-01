Borse di studio per figli e orfani di dipendenti della Polizia di Stato: c’è tempo fino al 25 febbraio

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che, nell’ambito del programma di interventi a favore del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, è stata prevista per l’anno scolastico 2019/2020 l’assegnazione di 253 borse di studio per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservate ai figli ed orfani di dipendenti in servizio ed in quiescenza, appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Il bando è reperibile sul sito intranet del Ministero dell’Interno – http://intrapersciv.interno.it – Dipartimento Politiche del Personale – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area Il – Prestazioni Assistenziali – Borse di Studio -anno accademico 2018-2019. La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 febbraio 2020