Ravenna, auto e furgone si scontrano all’incrocio: due i feriti

Poco prima delle 14 di oggi pomeriggio, venerdì 31 gennaio, a Ravenna all’incrocio tra via Campidano e via Lercaro è avvenuto uno scontro tra un’auto e un furgone. Nell’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio, sono rimaste ferite due persone, subito soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’automedicalizzata e due ambulanze: i feriti sono stati trasportati all’ospedale cittadino, uno in codice di media gravità e l’altro col codice di massima gravità. Sul luogo sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale.