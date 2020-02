Assalto alla Cassa di Risparmio in piazza a Mezzano. I malviventi fuggono con il bottino

Nel cuore della notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, con due forti esplosioni una banda di malviventi è riuscita a mettere a segno un colpo alla filiale della Cassa di Risparmio in via Bassa, nella piazza di Mezzano.

La banda ha fatto saltare il bancomat e la porta girevole. Una volta entrati nella banca i malviventi hanno arraffato il denaro, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Dalle prime informazioni sembra che siano stata utilizzata una bomba artigianale, la cosiddetta “marmotta“. Al momento il danno non è ancora stato quantificato.