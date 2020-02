Ravenna, auto si cappotta in via Canale Molinetto: 31enne trasportata al pronto soccorso

Incidente stradale questo pomeriggio, 3 febbraio, in via Canale Molinetto, a Ravenna. Una 31enne ravennate, alla guida di una Renault Clio, che procedeva in direzione Ravenna, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L’auto si è cappottata poco prima dell’intersezione con via Classicana, finendo nel fossato a lato.

Allertato subito il 118 dagli automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’auto medicalizzata, insieme ad una squadra dei Vigili del fuoco di Ravenna e alla Polizia locale di Ravenna, che si è occupata dei rilievi di legge e della gestione della viabilità. La ragazza, rimasta sempre cosciente, è stata trasportata al Santa Maria delle Croci di Ravenna con codice di media gravità.