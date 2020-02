Volontari di Massa Lombarda partecipano al ritrovamento di un 81enne disperso

L’Amministrazione comunale di Massa Lombarda si complimenta con i volontari del locale gruppo comunale di Protezione civile per aver contribuito attivamente, nelle scorse settimane, alle ricerche a Riolo Terme di un uomo di cui era stata denunciata la scomparsa. Otto volontari del gruppo avevano infatti risposto all’appello diramato dal coordinamento provinciale di Protezione civile per partecipare alla ricerca di un 81enne disperso a Riolo Terme, ritrovato e messo in salvo poco dopo. Un intervento non isolato, che si aggiunge alla partecipazione del gruppo, nei mesi scorsi, ai soccorsi in occasione degli eventi calamitosi di Budrio (Bo).

“Il valore delle persone si misura anche dal loro altruismo, dalla volontà di aiutare chi è in difficoltà – dichiarano il sindaco Daniele Bassi e l’assessore alla Protezione civile Stefano Sangiorgi -. Possiamo dire che i volontari massesi che proprio nei giorni delle festività natalizie hanno deciso di unirsi ad altri gruppi di Protezione civile hanno dimostrato anche in questo caso il loro altissimo valore e noi siamo orgogliosi e onorati di avere a Massa Lombarda un gruppo così ben strutturato e sensibile”. Per ringraziarli del prezioso operato svolto, l’Amministrazione comunale ha consegnato, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Paolo dei Segni, attestati di merito a tutti i volontari della Protezione civile che hanno partecipato a questi interventi.