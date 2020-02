Cervia. Veicoli senza revisione, sette persone sanzionate dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Cervia ha predisposto servizi mirati di controllo per individuare i veicoli privi della prescritta revisione periodica. Gli Agenti, negli ultimi giorni, grazie ai dispositivi di controllo elettronico collegati in tempo reale con la Motorizzazione Civile, hanno individuato sette persone e i conducenti sono stati tutti sanzionati. Un intervento importante per la sicurezza stradale, in quanto i veicoli senza revisione sono potenzialmente pericolosi per la circolazione.

La Polizia Locale ricorda che la revisione, da non confondere con il tagliando, è obbligatoria secondo una cadenza diversa in base alla tipologia del veicolo. Si tratta di un controllo effettuato dalla Motorizzazione Civile o dalle officine autorizzate, che attesta le idonee condizioni di sicurezza un veicolo e le sue dotazioni, oltre che le emissioni inquinanti e rumorose.

“Essere in regola con la revisione è importante per la propria sicurezza e quella degli altri – spiega il Comandante della Polizia Locale di Cervia Sergio Rusticali – Inoltre in caso di incidente stradale se il veicolo ha la revisione scaduta, la compagnia assicuratrice potrebbe far ricorso alla rivalsa. Ovvero, pur rispondendo dei danni cagionati, può richiedere all’assicurato la restituzione delle somme pagate ai soggetti coinvolti nel sinistro”.