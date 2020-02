Ravenna. Indagini su ponte in via Trieste, tratto della Tosco Romagnola chiuso al traffico

Per consentire alcune indagini su un ponte della viabilità comunale in via Trieste da parte del comune di Ravenna, mercoledì 5 febbraio 2020 un tratto della strada statale 67 “Tosco Romagnola” verrà chiuso al traffico in direzione Porto, nella fascia oraria tra le 9:30 e le 15:00.

Nel dettaglio, il traffico sarà deviato allo svincolo di Marina di Ravenna, su via Trieste, fino alla rotatoria al km 228, per poi proseguire su via Trieste in senso opposto e rientro sulla statale 67 in direzione Porto.