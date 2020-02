Un etto di Hashish e Marijuana al parco Bucci di Faenza tra i cespugli. Uomo denunciato per spaccio

E’ stato denunciato ieri, dalla polizia locale dell’URF, per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino italiano del 1961, nullafacente, residente a Modigliana ma presente in maniera costante a Faenza. Domenica era stato notato all’interno del Parco Bucci in prossimità dei giochi per i bambini da una giovane imolese che, insospettita per l’atteggiamento dell’uomo che pareva cercare qualcosa tra le piante ha allertato la polizia locale faentina.

Gli operatori giunti sul posto, dopo una breve ispezione, hanno rinvenuto una borsa da uomo, tipo tracolla con all’interno 100 grammi di droga (hashish e marijuana): l’uomo che la cercava si era però nel frattempo allontanato. L’uomo è stato però rintracciato, identificato e fermato ieri mattina in centro a Faenza dai vigili faentini che hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà per possesso di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.

L’uomo che risulta essere tossicodipendente e, già seguito dal SERT, ha giustificato la cosa asserendo che la droga detenuta era ad esclusivo uso personale, non riuscendo però a fornire spiegazioni su come e da chi si era procurato la sostanza stupefacente e, con quale denaro.