Faenza: riapre il ponte Bailey di via Monte Coralli. Ripristinate le condizioni di sicurezza

Il Comune di Faenza fa sapere che a partire da oggi, mercoledì 5 febbraio attorno alle 10, viene riaperto al transito veicolare il Ponte Bailey di Via Monte Coralli, chiuso per precauzione a metà dicembre scorso. Conclusi i lavori di consolidamento della spalla sinistra del ponte da parte della ditta incaricata, le verifiche svolte in ieri hanno dato esito positivo, certificando il ripristino delle originarie condizioni di stabilità e la completa messa in sicurezza del manufatto.