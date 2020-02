Manutenzione di Anas su viadotti tra Cesena e Ravenna. Deviazioni per giovedì 6 e venerdì 7 febbraio

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti dell’E45 “sulla Via Ceriana”, “Cavalcaferrovia FFSS Rimini-Bologna” e “Cesena Secante”, sulla Strada Statale a carreggiate separate, ANAS informa che sarà necessario eseguire diversi interventi che implicheranno riduzioni di corsia, scambi di carreggiata e un rinforzo della segnaletica stradale di cantiere.

Durante queste operazioni, dalle 7 di giovedì alle 21 di venerdì (in via precauzionale), sarà necessario deviare il traffico in direzione Ravenna su un tratto di viabilità comunale, uscendo dallo svincolo di Cesena Sud, percorrendo la via Romea e la via Dismano e rientrando in E45 attraverso lo svincolo di Cesena Secante.

Venerdì alle 21 verrà quindi riaperto al traffico, con limitazioni, il tratto di E45 tra Cesena Sud e Cesena Secante e nella nuova configurazione riaprirà anche il ramo dello svincolo di Cesena Ovest in carreggiata nord direzione Ravenna (attualmente chiuso per lavori).

L’impresa che esegue i lavori indicherà le modifiche e la presenza di cantieri con apposita segnaletica temporanea dall’uscita dell’E45 e lungo il tracciato interessato dalla deviazione per accompagnare il traffico in transito fino al rientro in E45.