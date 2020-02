Nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio è stato messo a segno l’ennesimo furto in una abitazione di Maiano Monti, frazione di Fusignano.

Dopo i reati avvenuti nelle scorse festività natalizie, sempre nella stessa zona, due persone sono entrate in una casa, in assenza dei proprietari, dopo avere preventivamente legato il cane, tagliato la recinzione e usufruito di una scala per raggiungere il piano superiore. Nonostante il rapido intervento dei carabinieri, avvisati da un vicino, i ladri sono riusciti ad entrare nella abitazione mettendola a soqquadro e con l’utilizzo di un probabile flessibile a scardinare la cassaforte e portarsela via.

Claudio Baldini, ex candidato Sindaco ed oggi Consigliere Comunale della Lista Civica “Prima Fusignano commenta: “pensare che a fronte di una interrogazione presentata pochi mesi fa ove si stimolava l’Amministrazione ad attivare provvedimenti a riguardo mi sono sentito rispondere che in merito ai furti si tratta solo di una percezione”.

Baldini riporta la dichiarazione di un residente di Maiano: “Siamo disperati non abbiamo più il coraggio di uscire di casa e lasciarla incustodita per la paura di ritrovarla al nostro rientro devastata e privata dei beni più cari”. “Va fatto comunque un plauso ai Carabinieri – prosegue il residente – per il rapido intervento nel tentativo purtroppo fallito di acciuffare i ladri ma nello stesso tempo ci sentiamo abbandonati dall’Amministrazione Comunale che come al solito è brava a fare promesse in campagna elettorale in merito all’utilizzo di maggiori strumenti per la sicurezza del territorio ma poi quando si tratta di metterli in atto finisce tutto come al solito nel dimenticatoio post elettorale”.

