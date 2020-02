Al via asta pubblica per la concessione del locale in piazza Garibaldi n.5, a Cervia

È partita la procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’immobile di proprietà comunale in Piazza Garibaldi n. 5 a Cervia. La durata sarà di nove anni e con possibilità di rinnovo per ulteriori tre mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone annuo non soggetto ad IVA e progressivo di € 7.000,00 per la prima annualità, € 8.000,00 per la seconda annualità e € 9.000,00 per la terza annualità e successive, con adeguamento ISTAT a decorrere dalla seconda annualità contrattuale.

Gli interessati, informano dal comune, devono effettuare a pena di esclusione la visita obbligatoria all’immobile oggetto di concessione da concordare con il Servizio Patrimonio mediante appuntamento telefonico al numero 0544-979310 (referente: Ing. Pietro Azzarone) e da effettuare entro il 30 marzo 2020. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dal bando possono partecipare alla gara presentando domanda entro le ore 12:00 del 7 aprile 2020. La gara si terrà presso la Residenza Municipale a Cervia il giorno 08/04/2020 alle ore 12:00 in seduta pubblica.

Il bando integrale e la modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito: www.comunecervia.it. Per informazioni tecniche è possibile contattare il Responsabile del Servizio Patrimonio: Ing. Pietro Azzarone tel. 0544-979310.