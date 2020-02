Cervia. A ‘Scambiamenti’ ‘Gnigne Vaienti’ presenta il volume ‘La notte passerà senza miracoli’

Appuntamento con l’autore a Scambiamenti: venerdì 7 febbraio alle ore 20.30 presso lo spazio culturale di via Nievo sarà presentato “La notte passerà senza miracoli”, il libro di Gnigne.

“La notte passerà senza miracoli” è una raccolta di testi quasi tutti autobiografici in un libro concepito in due sezioni: la prima è un ciclo chiuso, racconto in versi di un periodo ben definito nel quale le poesie sono disposti in ordine cronologico; la seconda raccoglie in ordine casuale testi scritti dal 2012 al 2019.

Gnigne, alias Daniele Vaienti, è un poeta e performer cesenate, attivo nel circuito dei poetry slam e della recitazione, prova della quale ha fornito durante le riprese del film “Never Apply Salt to Attract a Potential Lover” girato a Cervia (dove sarà presentato in esclusiva a luglio 2020). Edito da Edizioni del Faro, il libro è quindi un insieme di storie tramite le poesia. Non solo una presentazione, ma anche uno spettacolo che prende il nome dall’opera.

L’ingresso alla serata sarà gratuito, e l’evento si terrà presso la sede di Scambiamenti, via Ippolito Nievo 2 a Cervia. Punto ristoro a cura di Valentina Irresistible Bakery.

Per informazioni si può contattare lo spazio culturale al 3382196514 o scrivendo a scambiamenti@comunecervia.it