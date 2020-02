Disagi per chi viaggia in treno. Sciopero dalle 12 alle 14 oggi 7 febbraio su tutto il territorio nazionale

FS Italiane informa che per la giornata di oggi, venerdì 7 febbraio, i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAST CONFSAL, UGL TAF e ORSA FERROVIE hanno proclamato uno sciopero dei dipendenti del Gruppo, dalle ore 12 alle ore 14, come gesto simbolico “di vicinanza e cordoglio alle famiglie dei due ferrovieri morti nell’incidente ferroviario avvenuto ieri in provincia di Lodi”, dove un Freccia Rossa che transitava sulla linea Milano -Bologna, è deragliato. Sempre nella giornata di oggi altre sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero fino alle ore 17. Lo sciopero interessa tutto il territorio nazionale.