Lugo. ‘Demetra donne in aiuto’ cerca volontarie per attività e progetti di contrasto alla violenza sulle donne

L’associazione Demetra donne in aiuto sta organizzando un nuovo corso di formazione per operatrici

che si svolgerà dal 2 marzo al 27 aprile, ogni lunedì dalle 20 alle 22,30. Una parte del corso è dedicato alla metodologia di accoglienza delle donne che hanno subito maltrattamenti, alla tipologia della violenza nelle relazioni di intimità e alle conseguenze del trauma; un’altra parte del corso approfondirà gli aspetti legali nei percorsi di uscita dalla violenza. Alla conclusione della formazione, chi avrà seguito il 70% delle ore di formazione, comincerà il tirocinio al Centro antiviolenza e sarà affiancata da una operatrice esperta. Alla fine del tirocinio potrà fare

richiesta per diventare socia.

L’associazione dal 2005 ha dato vita a molti progetti e servizi a sostegno delle donne: sostegno nei percorsi di uscita dalla violenza, consulenze legali e psicologiche, sostegno ai minori, baby sitting per i figli/e delle donne ospiti nelle Case Rifugio, ospitalità in caso di emergenza, interventi nelle scuole e di prevenzione e di sensibilizzazione sul problema della violenza intrafamiliare ed extrafamiliare e sul tema dei diritti umani delle donne. Infine attività di fund raising. Le donne che volessero svolgere attività possono scegliere il servizio o il progetto al quale dedicarsi.

Per iscriversi ed avere informazioni potete telefonare dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14 o il venerdì dalle 15 alle 18 o scrivere a demetradonneinaiuto@virgilio.it.