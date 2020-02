Ravenna. Alla Casa Matha lezione di ‘cucina, simboli del patrimonio culinario’ con Franco Chiarini e Mauro Zanarini

Venerdì 7 febbraio, alle ore 17.00 presso l’aula maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, proseguono gli appuntamenti organizzati dal prof. Marcello Landi. Per l’occasione Franco Chiarini e Mauro Zanarini nella lezione-conferenza dal titolo ‘La cucina, simboli del patrimonio culinario’, affronteranno il complesso tema del legame che esiste tra tradizione ed innovazione anche in ambito gastronomico, con una particolare attenzione al territorio ed alle sue tipicità culinarie.

Franco Chiarini e Mauro Zanarini, entrambi, con diversi livelli di responsabilità, rappresentanti di Slow Food e CheftoChef, narrano di storie e simboli gastronomici. Si parlerà delle tendenze della gastronomia con particolare riferimento alla ‘cucina d’autore’. E protagonisti saranno i progetti ravennati per migliorare la qualità gastronomica della nostra città.

L’appuntamento, inserito nel più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore, curati dalla Casa Matha è aperto al pubblico.