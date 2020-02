Ravenna, in corso pulizia complessiva dei portici di piazza Caduti. Installate 18 telecamere in zona via Baccarini

È in corso in questi giorni a Ravenna un intervento di pulizia complessiva dei portici di piazza Caduti. A darne notizia è il primo cittadino, sindaco Michele de Pascale che dichiara: “Ringrazio il Provveditorato alle opere pubbliche, che sta provvedendo ad un lavoro di pulizia complessiva della zona portici di piazza Caduti, in cui si trovano i suoi uffici. Questi lavori colgono anche una nostra sensibilizzazione alla necessità di un maggior decoro per una zona così importante della città e si sommano ad altri analoghi che come Comune abbiamo realizzato nei muri esterni del palazzo dove aveva sede il Catasto, all’angolo tra via Guidone via Guerrini, e che stiamo realizzando nella zona tra la scuola Novello e la Classense. I lavori rientrano nel più ampio piano di intervento dell’amministrazione comunale, che ha portato per un primo importo complessivo di 155mila euro, denominato “Sicurezza integrata zona biblioteca Classense – scuola Guido Novello” all’installazione di 18 nuove telecamere nella zona di via Baccarini e alla pulizia delle mura e della strada. Fondamentale anche la collaborazione dei carabinieri e di Radio Club Mistral che avviato controlli, attività di prevenzione anti degrado e allerta delle forze dell’ordine. Contributo importante è anche quello della Regione, di complessivi 108mila euro, dopo un accordo siglato con il Comune di Ravenna. Infine, sono in corso altri interventi di riqualificazione che riguardano l’area delle uscite di sicurezza della biblioteca Classense e della scuola Guido Novello, su via Baccarini, allo scopo anche di eliminare la presenza di barriere architettoniche.