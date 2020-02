Tutto pronto per la sfilata dei carri e delle maschere del Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna 2020

È stata presentata questa mattina nei locali della Curia Arcivescovile di Ravenna la 42^ edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna, che è pronto a colorare le strade della città domenica 16 febbraio alle 14.30, con partenza e arrivo dei carri in maschera come sempre da via di Roma, davanti alla chiesa di Santa Maria in Porto. Si replicherà poi domenica 23 febbraio a Lido Adriano. Nel caso di maltempo nel giorno della prima sfilata, si posticiperà l’evento alla domenica 23, annullando quindi la sfilata a Lido.

Il tema scelto per quest’anno è “Il mondo che vorrei” e questa è la lista dei carri allegorici allestiti dalle varie parrocchie:

S. Biagio: Il mondo che vorrei… un mare più pulito

S. Lorenzo in Cesarea: Il mondo che vorrei tra cuori e colori

SS. Redentore – S. G. Operaio: Costruiamo il futuro

S. Maria in Porto: Un mondo in musica

Fosso Ghiaia: Un mondo puffoso

Porto Fuori: Dolce come una festa di compleanno

Lido Adriano: Il giramondo

Santa Teresa: Il mondo delle api

Cittàttiva: Non tutti gli eroi indossano una maschera

Porto Corsini: UniAMOci

Piangipane: La bellezza dell’arte: un museo a cielo aperto

Marina di Ravenna: Il mondo che vorrei… te lo sogni

San Rocco: Pinocchio: quando i desideri diventano realtà

Campiano- S.P.in Campiano: Il mondo della tradizione: evviva la Romagna evviva!!

S. Vittore: Dalla spiga al pane un mondo senza fame

Anche quest’anno, abbinata alla sfilata delle maschere si terrà la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza, il cui ricavato verrà devoluto alla Caritas diocesana di Ravenna. 1° premio un’auto Skoda Fabia, poi buoni spesa in negozi convenzionati ma anche un monopattino elettrico e uno smartphone. L’estrazione si terrà domenica 23 febbraio al termine della sfilata a Lido Adriano.

Riconfermato anche il concorso fotografico, che ha come idea quella di coinvolgere il pubblico nella realizzazione dell’immagine promozionale del Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. Ogni persona che ha passione per la fotografia potrà inviare le foto scattate durante le sfilate tramite la pagina facebook del Carnevale dei Ragazzi oppure all’indirizzo email concorsofoto@carnevalecittadiravenna.it entro il 30 aprile 2020. Le foto dovranno essere di alta qualità per esigenze tipografiche. Il Comitato del Carnevale si riunirà per decretare il vincitore al quale verrà consegnato in premio il piatto in ceramica dell’Edizione 2021.