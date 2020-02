Accoltellò ufficiale Capitaneria in piazza del Popolo a Ravenna: assolta per incapacità di intendere

Il 31 maggio 2019, accadde in piazza del Popolo a Ravenna, un episodio di violenza che fece molto discutere e scosse i cittadini: un ufficiale della Capitaneria di Porto fu accoltellato da una donna, durante le prove per i festeggiamenti del 2 giugno. Ieri mattina, 7 febbraio, comparsa davanti al gip competente, la 43enne moldava Elena C. è stata assolta in quanto ritenuta incapace di intendere e di volere, ma confermata la sua pericolosità sociale è stata sottoposta ad un anno di libertà vigilata. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, sabato 8 febbraio.

In sostanza, la donna non si sarebbe resa conto di quello che faceva: ascoltata in aula, avrebbe riferito che le erano stati impiantati cinque diversi microchip nel corpo da un ex compagno a Galeata, comune di Forlì dove aveva vissuto prima di trasferirsi a Ravenna, specificando anche che il compagno aveva agito su input di Putin, Berlusconi e la Merkel. Dispositivi che le inviavano precisi ordini e che per placare quelle continue voci, le ordinavano di uccidere un maresciallo dei carabinieri. Ma visto che durante le prove del 2 giugno, mentre si trovava in piazza, non aveva visto nessun militare dell’Arma, allora la donna aveva deciso di scagliarsi contro la prima divisa che il suo sguardo aveva incrociato. Nel caso di specie, il capitano di vascello Diego Tomat, che ha scelto di non costituirsi parte civile.