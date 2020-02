Contro la chiusura degli uffici postali nei Lidi Nord: il sindaco incontra cittadini e associazioni

È sempre alta l’attenzione e la mobilitazione dei cittadini dei Lidi Nord Ravennati sulla questione relativa ai servizi postali nel territorio in particolare a Porto Corsini, dove Poste Italiane, con una decisione unilaterale, definita “incomprensibile e ingiustificabile” dalle Associazioni dei Lidi Nord, intende chiudere il proprio ufficio.

Le Pro Loco di Porto Corsini, Casal Borsetti, Marina Romea e il Comitato Cittadino “con una mobilitazione forse impensabile”, commentano le associazioni promotrici, hanno portato a compimento la raccolta firme (1340 le adesioni) a sostegno della permanenza dei servizi postali a Porto Corsini e a Casal Borsetti, iniziativa che ha trovato il sostegno incondizionato dell’Amministrazione Comunale a cominciare dal sindaco De Pascale “che si trova impegnato in una difficile trattativa con una controparte che non conosce minimamente il nostro territorio e che ragiona solo guardando numeri legati ad un pseudo-business che non possiamo condividere”, aggiungono.

A tal proposito il sindaco de Pascale incontrerà i cittadini dei lidi nord lunedì 10 febbraio alle 20.30 presso la sala riunioni della Pro Loco di Porto Corsini in via Po, 29/a.

Sarà un momento di confronto con i cittadini, al quale parteciperanno anche l’assessore Gianandrea Baroncini, l’assessore Massimo Cameliani e la presidente del consiglio territoriale del mare Roberta Mingozzi . “E questo conferma l’interesse delle Autorità locali alla nostra iniziativa – chiosano le associazioni dei Lidi Nord -. Invitiamo a partecipare tutti indistintamente, i cittadini ma anche i rappresentanti delle aziende e delle attività imprenditoriali nonché quelle civili e militari che operano nel nostro territorio”.