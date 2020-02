Ravenna, dopo ennesimo furto, proprietario espone cartello: “Inutile che entri, non c’è più niente da rubare”

Continuano i furti in abitazione in diverse zone della città di Ravenna: in particolare nella serata di lunedì scorso i ladri hanno fatto visita ad alcune abitazione del centro di Ravenna e giovedì anche nella frazione di Piangipane. L’ultima, segnalata da un utente Facebook è avvenuta a Sant’Alberto, dove i ladri hanno fatto irruzione in una casa di campagna. Il proprietario ha postato sulla sua pagina alcune immagini dello stato della camere dopo l’avvenuta intrusione, affermando che non è la prima volta che accade. “Da rubare non c’è più nulla, ma hanno devastato tutte le stanze” commenta. Così stanco dei continui furti, il proprietario Mauro ha esposto fuori dall’abitazione un cartello con scritto: “Non perdere tempo per entrare…arrivi tardi! Dopo quattro intrusioni, da rubare non c’è più nulla!”.



Foto pubblicate sul gruppo Facebook di “Sei di Ravenna se…2.0”