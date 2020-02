Arrestato in Egitto ricercatore UniBo. L’illustrazione del ravennate Costantini: “Freedom for Patrick”

Patrick George Zaky, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, iscritto a un master dell’Università di Bologna, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo nella notte tra giovedì e venerdì. Lo conferma Amnesty International Italia. Il ragazzo, attivista per i diritti delle persone Lgbt, era rientrato in Egitto per una visita alla sua famiglia, a Mansoura. Zaky sarebbe stato accusato, secondo quanto riferito da Amnesty International e dalla ong Ecrf e come riportato dall’Ansa, di “diffusione di notizie false, incitazione a proteste, tentativo di rovesciare il regime, uso dei social media per danneggiare la sicurezza nazionale, propaganda per i gruppi terroristici e uso della violenza”. A quanto si apprende da fonti della Farnesina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio segue con attenzione la vicenda, attraverso l’ambasciata al Cairo.

Gianluca Costantini, (il disegnatore ravennate insignito del premio “Arte e diritti umani” istituito proprio da Amnesty International e già autore del disegno sul quale è stato realizzato il mosaico dedicato a Giulio Regeni inaugurato il 21 dicembre all’interno del municipio di Ravenna) ha creato appositamente una toccante illustrazione, dove si legge la scritta “Freedom for Patrick Zaky”